M. Night Shyamalan salta a televisión con la serie 'Proof'

No es la primera vez que un director de cine apuesta por la televisión. Uno de los casos de más éxito ha sido Martin Scorsese con 'Boardwalk Empire' (que regresa el próximo 16 de spetiembre).



El úlimo ha sido M. Night Shyamalan, que salta a televisión después de triunfar en el cine con su película 'El sexto sentido'. Shyamalan será productor de la nueva serie del canal de ciencia ficción SyFy. La serie en cuestión se llamará 'Proof'.



Según informa The Hollywood Reporter, el cineasta no estará solo: el guionista Marti Noxon ('Buffy, cazavampiros' o 'Glee') producirá y escibirá los libretos. De moemnto, se trata solo de un proyecto que está aprobado por la cadena, por lo que no hay fecha de estreno aun.



'Proof' se centra en el hijo de un conocido multimillonario que, a raíz de un accidente en el que pierden la vida sus padres, ofrecerá una importante recompensa para cualquiera que pueda encontrar la más mínima prueba de que existe vida después de la muerte.