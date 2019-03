'New Girl' ficha a una doctora del equipo de 'House'

La tensión entre Nick y Jess en la ficción es cada vez mayor, pero parece que la relación entre ambos no tiene una fecha de inicio próxima. De ello se encargan los guionistas y productores, que han fichado a Odette Annable para "completar" el trío amoroso esta temporada. Annable, que formó parte del último equipo de 'House', se incorpora a 'New Girl' para convertirse en el nuevo lío de Nick.



Annable dará vida a Shane, una pija joven y alegre recién graduada en la escuela de administración que será la nueva jefa de Nick en el bar y que aparecerá recurrentemente en la ficción, según informa TVLine.



A Annable pudimos verla en 'House', dando vida a la doctora Jessica Adams durante 21 capítulos en la octava y última temporada de la serie. También ha aparecido en otras ficciones como 'Breaking in', 'Cinco hermanos' u 'October Road'. En la gran pantalla ha protagonizado 'La semilla del mal' y ha aparecido en otros largometrajes como 'La sombra de la traición' o 'Transformers'.



'New Girl' es una comedia de Fox que gira en torno a Jessica Day, una profesora de primaria que tras una amarga ruptura decide mudarse con tres chicos, con los que acabará desarrollando unos fuertes lazos de amistad.



La ficción está protagonizada por Zooey Deschanel ('500 días juntos'), que se mete en la piel de Jess; Jake Johnson ('Safety Not Guaranteed'), que encarna a Nick; y Max Greenfield ('The Indestructible Jimmy Brown'), que se mete en la piel de Schmidt. El reparto lo completan Hannah Simone ('H+'), que da vida a Cece; y Lamorne Morris ('Sex Love and Lies'), que interpreta a Winston.



La segunda temporada de 'New Girl' llegará a nuestro país el próximo 6 de febrero de la mano de Fox España.