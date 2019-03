Netflix "ficha" a los hermanos Coen y su serie 'The Ballad of Buster Scruggs'

Netflix estrenará la primera serie de los hermanos Coen, un western titulado 'The Ballad of Buster Scruggs'. Un comunicado de la vicepresidenta de contenidos de la plataforma, Cindy Holland, ha confirmado su fichaje.

"Los Coen son directores visionarios, narradores magistrales y lingüistas coloridos", ha declarado Holland. "Estamos encantados de que Netflix se convierta en el hogar de toda la gama de sus talentos".

'The Ballad of Buster Scruggs' es una miniserie de temática western y un argumento de seis historias cruzadas. El western no es desconocido para los Coen, que ya dirigieron el remake de 'Valor de Ley' en 2010 y 'No es país para viejos' (2008). Otra de sus películas más famosas, 'Fargo', ha sido adaptada a televisión en Fx.