NBC renueva 'The Good Place'

La cadena NBC ha confirmado que 'The Good Place' tendrá una segunda temporada. La comedia creada por Mike Schur ('Parks and Recreation') y protagonizada por Kristen Bell ('Veronica Mars') y Ted Danson ('Cheers') tendrá 13 capítulos más.

"Cuando presentamos el proyecto a la NBC, sentí que iba a ser un gran cambio, y que todo iba a ser fuertemente serializado", declaró Schur cuando se le preguntó acerca de una segunda entrega de 'The Good Place'.

'The Good Place' cuenta la historia de Eleanor Shellstrop, una joven recién fallecida que es enviada por error al "buen lugar", el sitio al que son enviadas las buenas personas. La vida de Eleanor no ha estado marcada precisamente por sus buenas acciones y decide aprovechar la situación para enmendar sus errores del pasado y convertirse en mejor persona, pero no será tan sencillo como parece.