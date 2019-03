La NBC promociona las series que llegarán la próxima temporada a golpe de humor

Con el tirón de los Juegos Olímpicos, la cadena NBC ha aprovechado para mostrar una promo de las nuevas comedias que se estrenarán el mes que viene: 'GO On', 'Animal Practice', 'Guys with Kids' y 'The New Normal'.

La cadena del pavo real apuesta por la comedia. 'Go On' cuenta la historia de un conocido locutor deportivo de radio llamado Ryan, interpretado por el actor Matthew Perry ('Friends'), que tiene que pasar por terapia de grupo para superar su depresión tras la muerte de su mujer en un accidente de tráfico;



Otra de las apuestas para la siguiente temporada es 'Animal Practice', que tiene como escenario una clínica veterinaria y el protagonista principal de la historia es Dr. George Coleman, un veterinario al estilo de 'House' que ama a los animales pero odia a los dueños.



La NBC también hará reír a sus espectadores con la serie 'Guys with Kids'. En ella tres tipos de 30 años disfrutarán de las aventuras de ser padres a pesar de no haber madurado.



Y para finalizar, los aficionados a las series y el humor podrán introducirse en la vida de una pareja gay, formada por Bryan y David, que quiere conseguir un hijo y para ello contrata a Goldie como madre de alquiler en 'The New Normal'.

Sin embargo, la NBC no solo se limita a apostar por nuevas series, también continuará estrenando temporadas de otras veteranas como 'Parks and Recreation' que estrenará el próximo 20 de septiembre su quinta temporada y ha logrado buenas críticas tanto en la 'Comedy Awards' como en los 'Critic's Choice wards'.



La promo de la NBC es sólo un aperitivo de lo que llegará en septiembre.