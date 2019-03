NBC planea hacer un 'spin off' de 'The Office'

Dwight Kurt Schrute cambia las grapas por los aperos de labranza. La cadena NBC estudia producir un 'spin off' sobre el personaje de 'The Office', interpretado por el actor Rainn Wilson.



La idea para esta nueva serie es que Dwight Kurt Schrute regresa a la granja donde vive su familia. Desde hace tiempo, el actor que interpreta a Schrute y Paul Lieberstein (productor de la comedia) bromeaban con ver a éste regresar a su casa, con su familia, a trabajar como granjero.



Paul Lieberstein será el encargado de escribir el guión de este 'spin-off', según adelanta The Hollywood Reporter. El escritor y actor estadounidense debe estar encantado con la serie gracias a la que ganó un Premio Emmy en 2006 por su papel de Toby Flenderson, un trabajador de recursos humanos.



"Hace tiempo que empezó a verse como una serie para ellos. Con un acuerdo de la NBC, la serie se basaría en cómo varias generaciones de los Schrute intentan sobrevivir con su granja, con muchos primos y vecinos", según informa el portal Deadline.



Si finalmente la cadena estadounidense da el OK, este 'spin off' vería la luz en 2013, con la midseason de la NBC.