NBC da luz verde a 'Infamous' y 'Do No Harm'

Adelantos de los UpFronts de la NBC. ¿Quedará alguna novedad que anunciar la semana que viene? A este paso, pocos anuncios van a poder dar las networks.



La cadena del pavo real ha confirmado dos nuevas series para su parrilla en la próxima temporada: 'Infamous' y 'Do No Harm'. Con estas novedades, NBC es la cadena con más estrenos, con diez ficciones.



'Infamous', creada por Liz Heldens ('Friday Night Lights'), se centra en la vida de una detective que tendrá que resolver, trabajando de manera encubierta, el asesinato de una conocida heredera. 'Do No Harm' es un drama creado por David Schulner, que recordará al mítico clásico de la literatura 'Dr. Jekyll y Mr. Hyde'.



NBC ha anunciado la renovación de '30 Rock', 'Community' y 'Parenthood'.