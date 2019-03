NBC apuesta por 'Revolution', 'The New Normal' y 'Go On'

La primera apuesta de la NBC es 'Revolution'. En su estreno ya se convirtió en el mejor drama de los últimos tres años y se ha mantenido así en sus tres capítulos, por eso la NBC no ha dudado en apostar por ella. La ficción de JJ Abrams registra un acomodado 3,6 de media en demográficos y cuenta con la confianza de 9,8 millones de espectadores .







'The New Normal' y 'Go On' también cuentan con nuevos episodios en la NBC. Las dos comedias han funcionado bastante bien, sobre todo la segunda que cuenta con el famoso actor Matthew Perry como protagonista.



'Go On' cuenta con una media de 32 en demográficos y 8,6 millones de espectadores. Por su parte, 'The New Normal' ha cosechado un 2,2 y 6 millones de fieles.