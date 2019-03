Las mujeres protagonizan las series de éxito del momento

'How to get away with murder' está protagonizada por la reciente ganadora de un Oscar a la mejor actriz de reparto, Viola Davis. Pero no sólo eso, la creadora y productora ejecutiva de la ficción de ABC es Shonda Rhimes, una de las mujeres más poderosas del mundo televisivo.

Orphan Black | BBC America

Si hay una serie en la que las mujeres son el centro de la trama, ésa es 'Orphan Black'. Tatiana Maslany interpreta hasta a siete mujeres, trabajo por el que recibió un premio Emmy a la mejor intérprete.

Gillian Anderson demostró con 'Expediente X' en los 90 que una mujer puede eclipsar a su compañero protagonista, David Duchovny. En 'The Fall' interpreta a Stella Gibson, la detective encargada de la investigación que protagoniza la trama de la serie: un violador de mujeres al que tiene que dar caza, interpretado por Jamie Dornan.

'Homeland' de Showtime. | Agencias

En 'Homeland' y 'The Killing', las investigaciones también están dirigidas por mujeres. Carrie Mathison (interpretada por Claire Danes) tiene que lidiar con unas agencias de inteligencia cuyos despachos están ocupados por hombres y Sarah Linden (interpretada por Mireille Enos) busca resolver un crimen mientras tiene que lidiar con que sus superiores le echen en cara sus problemas familiares.

En la comedia 'Veep', la vicepresidencia de EEUU está en las manos de Selina Meyer, interpretada por Julia Louis-Dreyfus, papel por el que la actriz ha recogido cinco premios Emmy consecutivos.

Las serie 'UnREAL', 'Nashville' y 'Empire' muestran las barreras que las mujeres tienen que superar en el mundo del espectáculo. Con unas protagonistas de gran carácter y personalidad, las actrices Constance Zimmer, Connie Britton y Taraji P. Henson han recibido numerosos reconocimientos (Henson ganó un Globo de Oro por su interpretación de Cookie Lyon).

'Orange is the new black', una ficción protagonizada por mujeres en un correccional, fue la serie que puso en el mapa las producciones de Netflix. La serie basada en la novela de Jenji Kohan marcó un hito al convertirse en la primera ficción de la plataforma nominada a los premios Emmy.

En nuestro país, 'Vis a Vis' marcó un antes y un después en la ficción, convirtiendo a una serie protagonizada por mujeres en una de las más premiadas de la historia de nuestra televisión. Un elenco principal lleno de grandes actrices que han recogido numerosos premios, como el Ondas a las mejores intérpretes. Pero no es la única serie española protagonizada por mujeres.

'Sin Identidad' es la historia de la venganza de María Fuentes/Mercedes Dantés (interpretada por Megan Montaner), quien destapa una trama de niños robados y se enfrenta a su pasado, rehaciendo de la nada su vida.

Sira Quiroga es el alma de 'El Tiempo entre Costuras', una de las series más aclamadas de la historia de la televisión. Adriana Ugarte interpreta a la costurera reconvertida en espía, que resurge de sus cenizas para convertirse en una persona clave en la España de la post guerra civil.

De 'Girls' se dice que es "la voz de una generación". Lo que está claro es que, tras 'Sexo en Nueva York', HBO vuelve a apostar (y acierta) por una ficción coral protagonizada por mujeres que hablan de todo sin pelos en la lengua.

'The Good Wife' arranca con una mujer a la sombra de su marido que termina con una Alicia Florrick capaz de demostrar todo lo que vale tras reinventarse una y otra vez. A raíz de esta serie, la cadena CBS acaba de estrenar 'The Good Fight', con las actrices Christine Baranski, Cush Jumbo y Rose Leslie como protagonistas absolutas.