Muere Valters Fridenbergs, representante de Letonia en Eurovisión 2005, a los 30 años

Valters Fridenbergs era un conocido cantante y estrella de la televisión en Letonia y se dio a conocer en toda Europa tras representar a su país en el Festival de Eurovisión de 2005.

Ahora, el joven, de solo 30 años, ha fallecido después de llevar dos años luchando contra el cáncer. El artista previamente fue operado y llegó a recibir tres sesiones de quimioterapia pero finalmente no ha podido superar la enfermedad.

A Eurovisión llegó formando parte del dúo Walters & Kazha con la canción 'The War is not Over' quedando quinto en el ranking. La tercera mejor marca de la historia de Letonia en el festival y el último mejor resultado del país hasta la fecha.

El cantante inició desde pequeño su carrera profesional en grupos bandas juveniles como Dzeguzite y Putnu Valle. En 2011 llega a la banda Tumsa tras el fallecimiento de su vocalista, Martins Freimanis, quien representó también a Letonia en Eurovisión en el año 2003.