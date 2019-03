Muere Kevin Curran, guionista de 'Los Simpson'

Kevin Curran, guionista y productor de 'Los Simpson', ha fallecido a los 59 años, según informó en un comunicado la cadena Fox. Curran ganó seis premios Emmy gracias a la serie animada, inició su carrera en 'Los Simpson' en 1998. Una trayectoria que mantuvo hasta 2015 y en la que logró levantar tres estatuillas: en 2003, 2006 y 2008.

Anteriormente, entre 1985 y 1987, Curran había trabajado como guionista en el show de David Letterman en la cadena NBC. A lo largo de su exitosa carrera llegó a recibir 20 nominaciones.

El productor ejecutivo de la familia amarilla, Al Jean, declaró al portal The Hollywood Reporter: "Kevin Curran era un hombre brillante que dijo muchas cosas hilarantes, algunas de ellas incluso incapaces de ser reproducidas en televisión. Las otras, vivirán para siempre en los dibujos animados".

Nacido en Hartford, Connecticut, Kevin Curran realizó sus estudios universitarios en Harvard y también escribió y produjo Married with Children y la sitcom, Unhappily Ever After.