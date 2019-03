Si Monica no fuese su hermana, ¿qué habría pasado con Ross en 'Friends'?

Aunque han pasado más de 10 años del final de 'Friends', la serie sigue dando mucho de qué hablar. La última "polémica" surge a raíz de un tuit publicado por la cómica estadounidense Emily Heller, donde se da cuenta de que si no hubiese sido porque Ross es hermano de Monica, todos se hubieran puesto del lado de Carol tras el divorcio.

"Me acabo de dar cuenta de que tuvieron que hacer hermanos a Monica y Ross porque si no el resto de amigos se habrían unido a Carol en el divorcio", publicaba Heller en su cuenta de Twitter. Tras esta pregunta, muchos usuarios de Twitter han empezado a opinar sobre qué habría sido del personaje interpretado por David Schwimmer tras el divorcio, si no fuese el hermano de Monica (Courteney Cox).

Muchas de las respuestas que siguen a este mensaje aclaran que los fans de la serie parecen estar de acuerdo con Emily Heller, aludiendo a que Ross es un personaje que no gusta ni dentro de la historia ni fuera de ella.

Lo que está claro es que si no fueran hermanos, nos habríamos perdido una de las coreografías más locas de la pequeña pantalla.