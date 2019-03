Millie Bobby Brown se arrepiente y pide disculpas tras defender al protagonista de 'You'

Como ya informamos hace unos días, Millie Bobby Brown, la protagonista de 'Stranger Things', ha sido una de las muchas personas que se ha enganchado a 'You', la nueva serie de Netflix que tanto está dando de que hablar.

Pese a que su protagonista, Joe Goldberg (interpretado por Penn Badgley), es un acosador y un sociópata, la actriz que da vida a Eleven no lo vio con los mismos ojos en un primer momento. "Acabo de empezar la nueva serie 'You'. Él no es creepy! Está enamorado de ella y está bien. Estoy obsesionada y la estoy maratoneando. Sé que todo el mundo dirá 'es un acosador, ¿cómo puedes apoyar eso?'. Pero no, él está enamorado de ella. Ved la serie y no me juzguéis por mi opinión", confesaba la actriz.

Sin embargo, ahora Brown se ha arrepentido de sus palabras y ha querido pedir disculpas mediante las historias de su cuenta de Instagram tras ver el últimpo capítulo de la ficción. "Acabo de terminar You. El otro día, hice un vídeo. Iba por el capítulo 2. Supongo que hice un análisis muy pronto. Ya he visto el episodio 10 y, definitivamente, es un acosador. Pero es una gran serie, estoy muy emocionada por ver la temporada 2. Lo siento si ofendí a alguien".

