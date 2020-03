Si has seguido 'Jersey Shore' de forma más o menos regular conocerás a Uncle Nino, el Tío Nino, que no es ni mucho menos tío de todos los participantes, solo de Vinny Guadagnino, aunque le llamen así cariñosamente.

Pues bien, Nino tuvo un papel muy relevante en la etapa en la que Mike 'The Situation' estuvo en prisión cumpliendo su pena por fraude fiscal.

Así lo ha contado en el nuevo reality Jersey Shore Family Vacation. “Desde el primer día que entré en la cárcel existía la posibilidad de que a la gente no le gustase. Pero desde el día que entré me ayudaron. Tengo que darle las gracias a Uncle Nino por hablar por mí”.

"Llegué , me sentaron y me dijeron: 'Dile a Uncle Nino que cuidaremos de ti'". Así, Nino medió por Mike Sorrentino 'The Situation' mientras estuvo en la cárcel, desde fuera.

Y según Mike, el tiempo que estuvo en la cárcel nunca le faltó un buen plato de comida o el doble de ración.

"Mira, toda esta experiencia no fue divertida en ningún momento, pero te doy las gracias por mediar por mi", le ha explicado Mike al pobre Nino.

