Michael Imperioli ('Los Soprano'), estrella invitada en 'The Office'

Michael Imperioli ('Los Soprano') será una de las estrellas invitadas de la novena y última temporada de 'The Office'. El ganador de un Emmy por su papel de Christopher Moltisanti en 'Los Soprano' durante seis temporadas interpretará en la comedia de NBC a Billy Sensei, profesor de karate de Dwight Schrute (Rainn Wilson), según informa el portal Deadline.



Imperioli llega a la serie en su recta final. 'The Office' terminará el próximo 16 de mayo, después de nueve años en antena. El capítulo final tendrá una hora de duración, según ha anunciado la cadena estadounidense NBC. Será un final agridulce para los seguidores de la serie, ya que Steve Carell, quien ganase el Globo de Oro por su papel de Michael Scott en 'The Office', no tiene intenciones de aparecer en el final de la serie que propulsó su salto a la fama.