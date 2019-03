Michael J. Fox vuelve a la pequeña pantalla en una comedia inspirada en su vida

El actor Michael J. Fox, conocido por su papel en la saga 'Regreso al Futuro', está listo para volver a la pequeña pantalla y ser protagonista de un nuevo proyecto.

Tras algunos roles secundarios Michael J. Fox, a sus 51 años y enfermo de Parkinson desde hace más de dos décadas, se encuentra en pleno desarrollo para concretar su regreso a la interpretación y parece que ya tiene equipo de trabajo. El actor ha convocado al guionista de 'Arrested Development' y 'Cougar Town', Sam Laybourne, y el director de 'Easy A', Will Gluck, para realizar el programa con Sony Pictures Television.

La telecomedia, que contaría la historia de su propia vida y se rodaría con estilo de una sola cámara (como 'The Office'), busca distribución en las cadenas de EE.UU. con la vista puesta en su estreno en 2013.

El último gran trabajo del actor fue 'Spin City', serie que abandonó cuando en 2000 se conoció que sufría mal de Parkinson. A pesar de sus problemas de salud, Michael J. Fox no se retiró de la interpretación, si bien redujo sus trabajos a papeles secundarios entre los que destacan series como 'Boston Legal', 'Curb Your Enthusiasm', 'Rescue Me' y 'The Good Wife'.