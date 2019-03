Michael Emerson vuelve a trabajar con JJ Abrams

Michael Emerson ('Perdidos') se une a la nueva serie de JJ Abrams, creador de la serie que le lanzó al estrellato mundial. El actor que dio vida a Ben Linus formará parte del reparto del proyecto de Abrams en colaboración con Jonah Nolan, 'Person Of Interest'.



No es algo excepcional que cuente con uno de los actores de su serie. Para 'Alcatraz', su otro proyecto de ficción para Fox, JJ Abrams cuenta con Jorge García (Hurley en 'Lost') como protagonista.



A medida que se conocen los actores de 'Person of Interest', también se descubren nuevos rasgos del guión del piloto: la serie se centra en un agente paramilitar de la CIA, presumiblemente muerto, que es reclutado por un millonario (Michael Emerson) para trabajar en un proyecto ultra secreto. Se trata de la primera serie del guionista Jonah Nolan ('EL caballero oscuro' y 'El truco final').