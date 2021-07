El mensaje de Jamie Lynn Spears tras las críticas de su hermana Britney Spears

Se abre un nuevo capítulo entre Britney Spears y su familia abre un nuevo capítulo. Aunque veladamente. La cantante habló de nuevo sobre su situación hace muy poco, en una publicación de Instagram, en la que anunció que no actuaría más con "mi padre manejando lo que me pongo, digo, hago o pienso" y criticó muy duramente a su hermana Jamie Lynn... quien subió una imagen muy significativa ese mismo día, solo unas horas después. Puedes ver las declaraciones de Britney Spears que han originado la respuesta de su hermana pequeña en el vídeo de arriba.

Jamie Lynn, el mismo día que Britney Spears sacó a colación cuando su hermana recogió un premio en su nombre, publicó un selfie de espejo en el que lleva un conjunto de color rojo, la melena rubia suelta y los pies descalzados. Pero lo más revelador es el críptico mensaje colocado en su pie de foto.

"Que la paz del Señor esté contigo, y tu espíritu", escribió Lynn Spears junto a un emoticono del símbolo de la paz y otro de un corazón.

Un mensaje que su hermana Britney debió ver, puesto que escribí en un vídeo de si misma en su perfil "Que el Señor te envuelva en gozo hoy", aunque más tarde la borro. Algo que también hizo Jamie Lynn, que borró su mensaje inicial y dejó solos los emojis.

Sin embargo, cabe destacar que la protagonista de la serie teen 'Zoey 101' ha dejado likes en las dos publicaciones de su hermana. Britney Spears publicó el viernes una foto con el texto "Nunca olvides quién te ignoró cuando los necesitabas y quién te ayudó antes de que tuvieras que preguntar".

"No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti que nunca se presentaron por ti publican cosas con respecto a tu situación sea cual sea y hablan con rectitud para pedir apoyo... no hay nada peor que eso!!!!", escribió en el pie de la misma foto.

"Cómo se atreven las personas que más amas a decir algo en absoluto... incluso pusieron una mano para incluso levantarme en el momento!!!??? ¿Cómo te atreves a hacer público que AHORA te importa... sacaste la mano cuando me estaba ahogando????", añadió terriblemente dolida.

"Otra vez ... No... así que si estás leyendo esto y sabes quién eres ... y en realidad tienes el descaro de decir algo sobre mi situación solo para salvarte la cara públicamente !!! Si vas a publicar algo .... Por favor, deténgase con el enfoque justo cuando está tan lejos de ser justo que ni siquiera es gracioso ...", añadió, junto a tres emoticonos con el dedo corazón alzado. "Y tengan un buen día !!!!! PS si estás leyendo esto hoy y puedes relacionarte .... Lo siento porque sé lo que es... y te envío mi amor!!!!"

El mes pasado, Jamie Lynn pareció ofrecer apoyo a su hermana, diciendo: "No me importa si ella quiere huir a una selva tropical y tener bebés en medio de la nada... No tengo nada que ganar o perder de ninguna manera".

