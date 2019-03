Las 10 de los 10: las mejores series de esta década

Aquel 23 de mayo de 2010, la conversación del café de muchos empezó con una pregunta: "¿Has visto el final de 'Perdidos'?". Y es que hace ya casi dos años que terminó la serie de la ABC, pero su sombra es alargada y llega hasta nuestros días.



Para celebrar el décimo aniversario de la web especializada en cine y televisión ImdbPro (dirección de pago de la gran base de datos IMBD), se han publicado varias listas confeccionadas a partir de los rankings de popularidad que generan los votos de estos suscriptores.

Un listado muy variado, con comedias, dramas y ciencia ficción. Y 'Lost' se encuentra coronando este listado, que cuenta con 3 series finalizadas.



La última que entra en el Top 10 es 'Gossip Girl', que acaba de alcanzar los 100 capítulos. Le sigue el asesino más querido por lo espectadores, 'Dexter', que ya cuenta con 6 temporadas y dos más confirmadas por Showtime.



De un asesino pasamos a los vampiros: 'True Blood' se queda con la octava posición, seguido del coro más famoso de la tele, 'Glee'.



Jack Bauer lleva ya unos años en el paro, pero sus seguidores se cuentan por miles. La serie '24' ocupa la sexta posición del ranking. En el Top 5 se encuentra Tod Mosby explicando cómo conoció a la madre de sus hijos.



En cuarto lugar, otra serie que se despidió hace ya algunas temporadas: 'Heroes'. La ficción fantástica creada por Tim Kring y que emitió la

cadena NBC dejó de emitirse en 2010, tras cuatro temporadas.



El bronce se lo lleva 'Anatomía de Grey'. La serie médica de la ABC no es la única en el podio: 'House' consigue la segunda posición. El doctor más rebelde de la televisión solo es superado por "la serie de las series": 'Lost'.



10. Gossip Girl

9. Dexter

8. True Blood

7. Glee

6. 24

5. How I Met Your Mother

4. Heroes

3. Grey’s Anatomy

2. House M.D.

1. Lost