Las 10 mejores series del año, según la revista 'TIME'

En este ránking con las diez mejores series del año según la revista 'TIME' hay títulos muy variados. Desde los dramas más estilosos a los remakes televisivos más aplaudidos pasando por la sátira política o el fenómeno de la inmigración tratado con humor.



Destacan, en la lista de la revista estadounidense, la ausencia de algunos de los títulos más populares entre el público como 'Juego de Tronos', 'The Walking Dead', 'Orange Is The New Black' o 'Daredevil'. Estas son, según 'TIME', las 10 mejores series de 2015.



'Veep'

La serie muestra cómo es el mundo del poder en la política. Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus) comienza como vicepresidente de los Estados Unidos. Durante la serie podemos ver las dificultades que supone estar en el poder junto a consejeros, rivales y su propio orgullo.

'Mad Men'

'Mad Men' es historia de la televisise centra en una de las agencias de publicidad más exitosa de los años sesenta, cuyo protagonista principal es el ejecutivo Donald Draper (Jon Hamm). La cadena AMC emitió el último episodio en mayo de este 2015.



'Inside Amy Schumer'

Amy Schumer pone el toque de humor con sus 'sketches' sobre cómo ser una mujer en diferentes ámbitos de la vida en la ficción de Comedy Central. La cómica estadounidense además hace entrevistas en profundidad a personas concretas o a gente por la calle.



'Fargo'

Lester Nygaard (Martin Freeman) es un vendedor de seguros en un pequeño pueblo de Minnesota a quien le cambia la vida con la llegada de un desconocido, Lorne Malvo (Billy Bob Thornton). La serie de FX se encuentra en su segunda temporada, basada en la película de 1996 de los hermanos Coen, pero ambientada 20 años antes, en 1979.



'Mr. Robot'

El protagonista de la serie Elliot Anderson (Rami Malek) es un joven con problemas para las relaciones sociales que, cuando sale de su trabajo como técnico de seguridad, es un hacker con esquizofrenia que quiere proteger a la gente por la que se preocupa.

'Master of None'

Aziz Ansari interpreta a Dev, un actor que vive en Nueva York, en la nueva ficción propia de Netflix. En cada episodio vemos un aspecto diferente de la vida de Dev, como su experiencia como inmigrante, pero siempre de una forma muy cómica.



'The Leftovers'

Se trata de un drama basado en la novela de Tom Perrota en el que desaparece un 2% de la población mundial. La población restante intenta averiguar qué es lo que ha pasado y qué deben hacer ante esa situación. La segunda temporada de la ficción de HBO ha revalidado el éxito de la primera entrega.

'Empire'

La serie de Fox ha sido una de las grandes sorpresas de este año. 'Empire' se centra en la lucha por quedarse con la compañía de hip hop Empire Enterprises de un magnate, que debe elegir entre sus tres hijos mientras su exmujer conspira por quedarse con lo que es suyo.

'Odd Mom Out'

Esta serie de Bravo está protagonizada por Jill Kargman (Jill Webber), una madre que lucha por encajar en el mundo de las madres del Upper East Side de Nueva York. La serie se basa en el libro de la misma Webber titulado 'Momzillas'.



'I am Cait'

La transición de Bruce a Caitlyn Jenner fue uno de los eventos más retransmitidos en la televisión estadounidense con una entrevista de Diane Sawyer o un especial en el conocido reality de su familia 'Keeping Up With The Kardashians'. La serie emitida en E! muestra la intención de Caitlyn en ser un modelo a seguir en su nueva etapa, también como padre.