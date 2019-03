El mejor episodio del año es...

Si hay algo que gusta hacer cuando llega el final del año, eso son los rankings de "lo mejor de". El portal estadounidense TV Guide acaba de hacer público el listado de los mejores capítulos del año. Un ranking muy completo (lo forman 25 episodios) con series que son un éxito en Estados Unidos y en medio mundo.



En Objetivo TV resumimos el listado a los 10 primeros capítulos, pero puedes consultar el listado completo en la web de TV Guide. ¿Estás de acuerdo con la selección? ¡CUIDADO CON LOS SPOILERS!



El Top 10 arranca con una comedia: 'Rockefeller Plaza'. La sitcom de Tina Fey se cuela con el capítulo titulado "Queen of Jordan", en el que Tracy Jordan se convierte en una 'Real Housewife'.



En el repaso del año no podía faltar el regreso de los zombies. '[[LINK:INTERNO|||20111018-NEW-00029-false|||The Walking Dead]]' ocupa en noveno lugar con el capítulo "Pretty much dead already", el último episodio emitido hasta ahora de la serie, debido al parón navideño. Le sigue más seres fantásticos: 'The Vampire Diaries' con el capítulo "The sun also rises".



Uno de los estrenos del año ha sido 'Homeland', que con su (crucial) capítulo "The Weekend" ocupa la séptima posición. Lo que comienza como una escapada de fin de semana entre dos amantes, acaba por descubrir uno de los misterios principales de la serie.



El invierno llegó a la televisión con 'Juego de Tronos' que sitúa su capítulo "Baelor" en la sexta posición. Un capítulo "fundamental, audaz y sorprendente", según lo describe TV Guide.



El final de 'Samallville' consigue entrar en el Top 5. 'Curb your enthusiasm' y su capítulo "Palestinian Chicken" se queda a las puertas del podio.



El bronce en esta peculiar lista lo logra un capítulo de una serie que está siendo coronada como lo mejor del año en numerosos blogs (por no decir en todos): 'Breaking Bad'. El espisodio "Face Off" supuso uno de los giros más radicales de la serie y por eso ocupa el tercer puesto en el ranking.



El segundo de la lista es el capítulo "Flu season" de 'Parks and Recreation', la que es para TV Guide la comedia del año. Y el primer puesto del ranking del portal estadounidense es 'Friday Night Lights' (inédita en nuestro país) y su episodio final, "Always". La serie fue la sorpresa de la última edición de los Emmy al conseguir que su protagonista, Kyle Chandler, recogiera el galardón al mejor actor.