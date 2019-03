El mejor capítulo del año es...

Es el momento de las famosas listas que recopilan lo mejor del año. Llega el final de 2012 y el portal estadounidense Vulture ha publicado su ranking con los 25 mejores capítulos del año. En Objetivo TV te resumimos la lista. Averigua cuál es el mejor capítulo del año.



El puesto 25 lo ocupa la serie 'Justified' con el episodio "Slaughterhouse". Le siguen los moteros de 'Sons of Anarchy' con el capítulo "Laying Pipe" de la quinta temporada y 'Parenthood' con "I'll be there right here". La serie de estreno 'Last Resort' se ha colado con su piloto en el puesto 22.



'BREAKING BAD' ACAPARA CUATRO PUESTOS

El primer capítulo de 'Breaking Bad' que aparece en la lista de Vulture ocupa el puesto 21. El episodio titulado "Say my name", el séptimo de esta quinta temporada, abre la particular lista que tiene la serie de AMC en el ranking de la web estadounidense. Hasta cuatro episodios han logrado un merecido puesto en esta lista; el siguiente en aparecer es "Gliding Over All", en el 12ª lugar. Dos de estos episodios se cuelan en el 'top 10': el capítulo titulado "Fifty-One" en el puesto número 8 y "Madrigal" en el sexto.



'Downton Abbey' también es otra de las series que más capítulos tienen un lugar en la lista. El primero de ellos (el cuarto de la tercera temporada) se encuentra en el puesto 20; el siguiente en aparecer es el quinto capítulo, que inaugura el 'Top 10' de la lista. Otras serie que cuenta con más de un capítulo son 'Treme' -"Tipitina" (14) y "Promised Land" (4)- y 'Luck' -"Episode Four" (15) y "Episode Five" (9)-.

El único capítulo que tiene 'Homeland' en este listado es el titulado "Q&A". Vulture lleva la contraria al resto de listados y no pone la serie de Showtime en los primeros lugares del ranking (ocupa el puesto 18 de la lista).



Tampoco faltan en la lista capítulos como "Blackwater" de 'Juego de Tronos' (7) o el capítulo doble de 'American Horror Story: Asylum' ("I Am Anne Frank, Parts 1 & 2" en el puesto 11). Otra serie de la que no se han olvidado en este ranking ha sido 'Boardwalk Empire' que posiciona su episodio "Margate Sands" en el puesto 16.



'MAD MEN', LA SERIE QUE CORONA LA LISTA

Pero si hay una serie que es la clara ganadora en este ranking, ésa es 'Mad Men'. La serie de AMC cuenta con cinco capítulos en la lista, todos entre los 20 primeros. El episodio titulado "The Other Woman" consigue la medalla de oro en el ranking de Vulture y "Far Away Places" el tercer puesto (el piloto de la serie 'Awake' se sitúa en el sgundo puesto de la lista, cerrando el podio de los mejores capítulos del año).



Los otros tres capítulos de la serie creada por Matt Weiner son "At the Codfish Ball" (17), "Commissions and Fees" (13) y "Lady Lazaru" (5).