Maya Vander es una de las grandes protagonistas del reality de Netflix 'Selling Sunset' ('Sunset: La milla de oro') donde la agente inmobiliaria ha estado presente en las cuatro temporadas estrenadas hasta el momento, la quinta ya está grabada. Pero la mujer de 39 años ha pasado por una de las experiencias más duras de su vida.

Así, hace unos días Maya anunciaba a través de su cuenta personal de Instagram que había perdido al bebé que esperada en la 38 semanas de embarazo, poco antes de dar a luz.

"Ayer fue el día más duro de mi vida. Tuve un parto muerto a las 38 semanas. Siempre escuché hablar de eso pero nunca imaginé que sería parte de las estadísticas. En lugar de dar a luz a un bebé, me voy a casa con una caja de recuerdos... No le deseo esto a nadie. Lo que era un chequeo semanal regular se convirtió en una pesadilla que nunca imaginé que me pasaría. Dado que comparto mis embarazos en el programa, sabía que tendré que publicar sobre esto y evitar la pregunta de 'cuándo es tu fecha de parto'. Siempre estarás en nuestro corazón bebé Mason", escribe Vander desolada en el post junto a una foto de una cajita con ropa de bebé.

Fue en julio de este año cuando Maya Vander compartía la noticia de su embarazo también por la red social: "Aquí vamos de nuevo... ¡el bebé número 3 será nuestro regalo de Navidad / Janucá!", escribía. Este habría sido el tercer hijo de la agente quien ya tiene a dos hijos más junto a su marido, Elle, de 19 meses, y su hijo Aiden, de 2 años.