Matthew Perry revela la nueva fecha de la reunión de 'Friends'

'Friends' terminaba en 2004 tras el final de su décima temporada, desde entonces los fans de la serie han deseado una reunión entre el reparto original donde poder ver de nuevo a Courteny Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer juntos.

Un deseo que se iba a hacer realidad este año pero que finalmente ha tenido que ser suspendido por la pandemia del coronavirus. En medio de la incertidumbre sobre cuándo podremos disfrutar, finalmente, de este momento televisivo Matthew Perry ha revelado la nueva fecha de la reunión.

"La reunión de 'Friends' se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!", ha escrito en un mensaje que ha publicado en su cuenta de Twitter.

El motivo principal por el que ha sido imposible hacerlo se debe a que es muy importante que haya público en directo: "Todos queremos que suceda. Solo tenemos que esperar hasta que sea seguro. Este es un programa que no tiene guion, pero así es como funciona el programa, vamos a necesitar público en directo. Es una gran parte de lo que es Friends... No podemos hacerlo sin ellos", dijo Marta Kauffman en agosto a 'ET'.

"Siempre ha habido la esperanza de que un componente de ese programa de reunión tenga espectadores en directo, lo que hace que todo sea realmente complicado. Obviamente, no vamos a poner en riesgo la salud de nadie al hacer esto", decía al respecto Schwimmer.

