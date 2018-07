Matthew Perry ve posible una reunión de 'Friends'

Es la historia de nunca acabar... o de nunca confirmar. La posible reunión de los protagonistas de 'Friends', ya sea en un capítulo especial o en una película, continúa siendo noticia. Matthew Perry se encuentra de promoción en Londres por su obra de teatro en el West End y nadie puede resistirse a preguntarle por esta reunión.



Perry fue el único que no asistió al programa especial en homenaje a James Burrows en NBC, pero no descarta que pueda realizarse esta reunión tan esperada: "Creo que estaríamos abiertos a hacer algo especial, algún tipo de especial de televisión".



De lo que no se ha mostrado tan seguro Perry es de si esa reunión podría producirse en una pantalla de cine. "No sé si podría hacerse una película".



Pero que los fans no se vengan arriba: "Es algo complicado porque terminamos con una nota tan alta que no queremos arruinarlo. Así que queremos ser muy cuidadosos, pero creo que el reparto estaría abierto a hacer algo en algún momento".