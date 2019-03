Matthew Perry ficha por el bufete de 'The Good Wife'

Matthew Perry cambia los cafés del Central Perk por la toga de abogado. El actor, conocido mundialmente por su papel de Chandler Bing en 'Friends', es el último fichaje de la serie 'The Good Wife'.



La cadena CBS anunció el pasado viernes esta incorporación al casting de la serie. La primera aparición de Perry en 'The Good Wife' será el próximo 25 de marzo.



Matthew Perry interpretará a Mike, un encantador abogado que traerá de cabeza a Alicia Florrick (interpretada porJulianna Margulies).



El último intento de Perry por hacerse un hueco en la pequeña pantalla fue 'Mr. Sunshine', comedia de la que solo se emitió una temporada. Ya lo intentó anteriormente con 'Studio 60 on the Sunset Strip' y ha participado en varios capítulos de 'El Ala Oeste de la Casa Blanca'.