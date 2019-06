¿Eso son sus uñas? El desaliñado aspecto de Matthew Perry 15 años después del final de 'Friends'

En los años 90 Matthew Perry y el resto de protagonistas de 'Friends' se convertían en los actores del momento gracias a la popularidad de la serie.

A lo largo de los 10 años que duró la sitcom Perry, quien daba vida a Chandler Bing, atravesó momento muy duros en su vida debido a los problemas de adicción que tenía, lo que provocaba que su imagen cambiara bastante de una temporada a otra.

Tras el final de 'Friends' Matthew continuó su carrera apareciendo en series como 'The Good Wife' o 'The Kennedys After Camelot', entre otros títulos. Aunque desde hace dos años el actor no se ha dejado ver en público.

Ahora, han aparecido unas imágenes de Perry en la actualidad, publicadas por 'Daily Mail', y su desmejorado aspecto ha preocupado a muchos de sus seguidores. El actor aparece con un look muy desaliñado donde llama la atención sus uñas. Unas instantáneas que puedes encontrar en el vídeo de arriba de la noticia.

Debido al revuelo que se ha formado el intérprete ha querido pronunciarse al respecto rompiendo su silencio a través de Twitter con un comentario, que aparece ne el vídeo, muy del estilo de su personaje en la serie.

