Matt LeBlanc sale en defensa de 'Friends' tras las acusaciones de homofobia

Tras el estreno de 'Friends' en Netflix, los nuevos espectadores de la serie protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matthew Perry, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc, no estaban de acuerdo con la manera de tratar algunos temas y empezaron a compartir en las redes sociales su opinión respecto a la serie, acusándola de ser sexista, homófoba y "gordófoba".

Ningún actor de la serie se había pronunciado al respecto, hasta ahora. El actor que dio vida a Joey Tribbiani, Matt LeBlanc, ha decidido hacer un comentario al respecto: "He escuchado algunos rumores de gente diciendo eso de 'Friends', pero no quiero entrar en eso. No estoy de acuerdo. 'Friends' era una serie sobre algunos temas que se dan a lo largo del tiempo, como son la confianza, el amor, las relaciones, la traición, la familia y cosas así", ha dicho en una entrevista con la BBC.

Algunas de las acusaciones que se hicieron a la serie fue el de utilizar ciertas tramas como el hecho de que el padre de Chandler fuera trans, que la ex de Ross fuera lesbiana, o que Monica hubiera sido obesa en otra época, para hacer bromas en torno a estos temas. Y de igual forma, también se criticó que los seis protagonistas de la serie fueran blancos.

De igual forma, algunos han querido destacar el desarrollo de esas tramas mencionadas, diciendo que aunque Ross y Carol se divorciaron, seguían queriéndose y preocupándose por el otro, manteniendo una relación cordial que les permitía criar juntos a su hijo. Por otro lado, cuando Chandler y Monica se iban a casar, Monica le hizo ver a Chandler la importancia de invitar a su padre a la boda, ya que si no lo hacía se arrepentiría. Y Chandler se daba cuenta entonces que pese a su tensa relación con su padre, él lo quería y eso era lo importante. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo?