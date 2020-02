Los últimos capítulos de 'Anatomía de Grey' han estado oscurecidos por la sombra de la desaparición de Alex Karev, debido a la salida de la serie en la vida real de su actor Justin Chambers.

La noticia de su salida dejó a los fans en shock, pues fue todo muy repentino y a mitad de temporada, sin tener oportunidad de dar un cierre a su personaje. Desde entonces cada episodio ha ido dejando pistas sobre la 'desaparición' del personaje, pero el último capítulo, 'Snowblind', ha revelado la temible verdad a través de su mujer, Jo.

"Me ha dejado. Creo que lo ha hecho. Creo que se despertó un día y sintió que necesitaba escapar de su vida y de mí. He llamado a su madre. No estaba con ella. Nunca ha estado allí. Me ha abandonado. Y ahora no puedo... no puedo respirar. No puedo respirar, estoy congelada y no puedo sentir nada".

¿De verdad van a despedir así a un personaje tan querido? ¿O habrá una explicación detrás de todo que acabe en una tragedia al más puro estilo de la serie?

Después de este devastador momento, la cadena ha publicado un desgarrador avance del próximo capítulo donde "diremos adiós al Dr. Alex Karev". Puedes verlo en el vídeo de la noticia pero avisamos que te sacará unas lagrimitas.

