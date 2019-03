Más zombies en el regreso de 'The Walking Dead'

En la nueva promo de 'The Walking Dead', Sam pone en peligro al grupo tras el caos llegó a la ciudad de supervivientes al romperse uno de los muros de Alexandria y dejando campar a los caminantes a sus anchas en el capítulo "Start To Finish".



La cadena AMC estrena el próximo 14 de febrero la recta final de la sexta temporada de 'The Walking Dead', que por lo que puede verse en avances y según las declaraciones de sus protagonistas, va a ser trepidante.