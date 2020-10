"Más fuerte que la anterior": Victoria Pedretti, Love en 'You', revela nuevos detalles de la tercera temporada

Tras abandonar Nueva York en la primera temporada para mudarse a Los Ángeles en la segunda y comenzar una nueva vida, a Joe, el personaje interpretado por Penn Badgley, no le salió todo como el mismo esperaba.

Love (Victoria Pedretti), fue el nuevo interés amoroso del protagonista en esta segunda tanda de episodios de 'You' y resultó ser quien no decía que era, ya que el regreso de Candace (la ex de Joe) y su propia personalidad hizo que todo tomara un giro dramático con un final abierto que da pie a la tercera temporada.

El final nos presentó a Joe y Love mudándose y empezando nueva vida... y familia, por si no lo recordabas le confesó que estaba embarazada. Pedretti ha concedido varias entrevistas estas semanas donde ha querido revelar algunos detalles de la tercera temporada, que tiene previsto su estreno en 2021:

"Creo que, hasta ahora, tiene una tendencia a sobrellevar muy bien; exteriormente, se las arregla muy bien con muchas de las cosas que ha experimentado en su vida", dijo Pedretti a Glamour en diciembre sobre cómo podría afrontar los problemas de la muerte de Forty, su hermano mellizo. "Creo que va a ser devastador. Estaba conectado con ella. Son parte el uno del otro. El dolor es el dolor".

Además Pedretti dijo para NBC News en una entrevista de este 29 de octubre que esta nueva temporada: "Es jodidamente salvaje". "Personalmente, creo que ya es más fuerte que la temporada pasada. Es todo lo que esperaba al imaginar un mundo en el que Joe y Love pudieran realmente enfrentarse a sí mismos, y crea tanto espacio para tanta tragedia e hilaridad, y estoy muy emocionado".

