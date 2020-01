En la temporada 2 de 'You' Victoria Pedretti se ha metido en la piel del complicado papel de Love Quinn, el nuevo interés amoroso de Joe Goldberg (Penn Badgley).

Pero lo cierto es que la joven actriz hizo la audición hace años para el papel de Beck, la chica que era perseguida por Joe en la primera temporada de la serie basada en las novelas de Caroline Kepnes.

Así lo ha contado la propia intérprete en una entrevista para Elle: "Hice la audición para la primera temporada, para el papel de Beck, y recibí una llamada de vuelta del productor. No conseguí el trabajo, pero estoy contenta de que así fuera, porque eso implicó que estuviera libre para hacer 'La maldición de Hill House', y eso significó que después pudiera volver para interpretar a Love".

Lo cierto es que, una vez vista la temporada 2 de 'You', nosotros también nos alegramos de que no le dieran el papel de Beck, sino el de Love, ya que ahora no podemos imaginarnos a otra actriz en el papel de la hermana gemela de Forty Quinn.

