El ex marido de Meghan Markle, la novia del príncipe Harry, se venga con una serie

Meghan Markle, la novia del príncipe Harry, puede protagonizar sin querer la nueva serie de su ex marido. Trevor Engelson, el productor televisivo con el que estuvo casada de 2011 a 2013 la actriz de 'Suits', prepara una serie para Fox cuya trama se parece mucho a la historia que ha vivido con su ex mujer: la comedia, aún sin título, tratará de un divorciado cuya ex se casa con un príncipe británico.

El príncipe Harry y Meghan Markle durante los Juegos Invictus | Gtres

Según recoge el portal Deadline, para evitar que sea cien por cien autobiográfica, Engelson ha añadido que el fallido matrimonio tiene un hijo cuya custodia comparte el padre biológico con los miembros de la monarquía británica. Trevor y Meghan no tuvieron hijos juntos.