'MacGyver', el manitas más famoso de los años 80, regresa a la CBS

Una de las series de cabecera de los años 80, 'MacGyver', regresa a la televisión. El protagonista más hábil para improvisar un increíble artilugio con cualquier objeto regresa a la televisión gracias a la cadena CBS. Se une así a otros regresos de series de los 80 y 90, como 'Expediente X', 'Twin Peaks' o 'Heroes Reborn'.



El reboot de la serie narrará las aventuras de un joven MacGyver, de tan sólo 20 años, que ha sido reclutado por una organización clandestina en la que usará su ingenio para solucionar los problemas que encuentre en sus misiones.



"Será una reinvención de la serie, un joven de unos 20 años es reclutado en una organización clandestina en la que utiliza su habilidad de manera poco ortodoxa para resolver problemas y prevenir posibles desastres", según informa The Hollywood Reporter.



El escritor y productor Scott Gemmill está al frente de este nuevo proyecto, junto a los productores ejecutivos Michael Clear y Henry Winkler. El encargado de dirigir el episodio piloto será James Wan, director de películas de éxito como 'Saw', 'The Conjuring' o 'Insidious'.



La serie se mantuvo en antena durante siete temporadas, con un total de 139 episodios con Richard Dean Anderson como protagonista.