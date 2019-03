La lucha de Diane Lockhart continúa: CBS renueva por segunda temporada la serie 'The Good Fight'

'The Good Fight' tiene asegurada una segunda temporada en CBS All Access. El 'spin off' de 'The Good Wife', protagonizado por Christine Baranski, Cush Jumbo y Rose Leslie, volverá el próximo año con una nueva entrega.

"Tan sólo llevamos unos pocos episodios de la primera temporada y la reacción de los suscriptores de CBS All Access y los críticos ha sido fenomenal", dice Marc DeBevoise, presidente y director ejecutivo de CBS Interactive.

El anuncio de la renovación de la serie ha llegado por redes sociales, donde la cuenta oficial de la serie en Twitter ha confirmado que "la lucha continúa".

"Esta serie y sus personajes están tan sólo en sus inicios y nosotros nos morimos por ver hacia dónde llevarán Robert y Michelle King, su equipo creativo y el fantástico elenco a 'The Good Fight'", continúa DeBevoise en un comunicado. Robert y Michelle King, creadores de la serie madre, ejercen de 'showrunners' y productores ejecutivos de la serie.