El loco vídeo de KJ Apa bebiéndose un café con la leche materna de Clara Berry, la madre de su hijo

El famoso actor de 'Riverdale', KJ Apa lleva saliendo con su pareja, Clara Berry, desde el verano del año pasado, y este septiembre han tenido su primer hijo juntos, Sasha Vai Keneti. La modelo francesa de 27 años publicaba una foto de su mano con la de su hijo, junto a una reflexión muy tierna.

"Sasha Vai Keneti Apa, nacido el 23 de septiembre. Es una perfección perfecta. Soy la más afortunada de tener ahora dos hombres en mi vida, que llenan mi corazón con este gigantesco amor cósmico", escribía Clara Berry presentando a su pequeño.

La noticia de su paternidad fue un shock para los fans debido a su juventud y que la pareja había mantenido muy privada su relación. Ahora, KJ Apa ha vuelto a sorprender con una de sus ocurrencias en un post que no ha dejado indiferente a nadie y que puedes ver en el vídeo de arriba.

Y es que KJ ha compartido un loco vídeo bebiéndose la leche materna de Clara con un café. En la publicación, se puede observar al actor vertiendo un poco de la leche del biberón en su taza de café, y le da un sorbo. No aparecen más personas, pero se puede oír a sus amigos y a Clara riéndose.

"Mi mujer es una máquina de leche y me encanta", comentaba junto al vídeo. El término podría tratarse de una mera etiqueta, aunque no se conoce por el momento noticias de que se hayan podido casar oficialmente.

Por supuesto que este post ha dejado locos a sus seguidores. Una de sus compañeras de 'Riverdale', Vanessa Morgan, se ríe y comenta: "¡Jajajaja siii te lo dije!, mientras que Bella Thorne escribe: "Esto es increíblemente asqueroso y genial al mismo tiempo jajajaja".

Clara también ha aprovechado para comentar en la publicación que ya tiene más de 3 millones de visualizaciones: "Feliz de alimentar a mi familia", un comentario que ha recibido más de 10.000 me gusta.

La razón por la KJ Apa decide dejar de lado su carrera de actor

KJ Apa ha hablado con Australian Men's Health, y ha revelado la razón por la cual dejará su carrera profesional de lado. El actor dice que los frutos de su éxito no significarían nada si no tuviera una familia con la que compartirlo.

"Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, aparte del hecho de que quiero ser padre. Esta industria es un lugar solitario. Las interacciones humanas ya no son lo mismo para mí. Estoy buscando. Busco relaciones genuinas con gente que se preocupe de verdad por mí y por quien yo me preocupe, no por quién soy yo o quiénes son ellos", explica.

"No quiero estar solo el resto de mi vida. Miro a mi alrededor y veo a gente que hace lo mismo que yo, que pone todo su empeño en su carrera, en la fama y en sí misma", añade.

Es evidente que tener una familia es todo un sueño para KJ: "Soy culpable de lo mismo, pero miro a mi alrededor y me digo: 'Espera, ¿qué sentido tiene todo esto si no puedes compartirlo con nadie más que contigo mismo y tus amigos? Se convierte en algo sin sentido. Estaría dispuesto a dejar la actuación y todo esto si tuviera una hermosa familia. Si tuviera que hacerlo, lo haría". Y así ha sido.

