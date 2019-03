De las llamas de la guerra regresa Spartacus

"From the flames of war a legend is forged" (De las llamas de la guerra se ha forjado la leyenda). Con esta frase promocionó la cadena Starz la última temporada de 'Spartacus' en el Comic-Con celebrado este fin de semana en San Diego (EEUU).



El próximo mes de enero volverá la serie para despedirse de sus seguidores, ya que la cadena de cable no ha renovado la serie. La ficción protagonizada por Liam McIntyre regresará en 2013 con la tercera entrega, titulada "War of the Damned".