Lisa Edelstein cambia la bata de médico por la toga de abogado y las salas de cirugía por los juzgados. La actriz se incorpora a la serie The Good Wife en la nueva temporada, donde interpretará a una abogada sexy y muy inteligente que aparecerá en varios episodios, según informa 'The Hollywood Reporter'.



Edelstein anunció hace poco más de un mes que no continuaría en la octava temporada de 'House'. La actriz envió un comunicado en el que anunciaba su marcha "con una mezcla de decepción por dejar atrás un personaje que me ha encantado encarnar durante siete años y con la emoción de emprender nuevos proyectos tanto en cuanto a interpretación como en cuanto a producción".



Julianna Margulies protagoniza The Good Wife, una serie de la cadena CBS que goza del reconocimeinto del público y de la crítica. De hecho, esta semana ha recibido un premio: los críticos de televisión estadounidenses han premiado a Margulies como Mejor Actriz de drama.