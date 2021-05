Lily James se meterá en la piel de Pamela Anderson en la miniserie de Hulu 'Pam & Tommy' donde Sebastian Stan dará vida al exmarido de la actriz de 'Los vigilantes de la playa' Tommy Lee.

Actualmente Lily se encuentra en Los Ángeles rodando la ficción y ya hemos podido ver las primeras imágenes de su caracterización para el personaje. Ha sido a raíz de una fotos que se han filtrado en el set de grabación donde comprobamos el gran cambio que James ha tenido que sufrir para parecerse al icono de los años 90.

Así, la actriz aparece con el pelo mucho más rubio de lo normal y con un peinado con mucho volumen junto a un maquillaje bastante recargado típico de la época y que Pamela Anderson solía llevar entonces. Además, la vemos vestida con una bata de seda estampada con tonos rosas y naranjas mientras se tapa la cara con una pantalla protectora transparente para mantener las medidas contra la Covid-19.

Durante las últimas semanas Lily James ha experimentado con su look dejando a un lado su melena castaña para verse más rubia que de costumbre para dar con el estilo perfecto para el proyecto: "Últimamente he estado experimentando con pelucas. Mezclándolo. Realmente hay algo diferente en ser rubio. Recuerdo eso de mis días de Cenicienta", decía la actriz a 'The Guardian'.

Lily James caracterizada como Pamela Anderson para 'Pam & Tommy' | Gtres

'Pam & Tommy', la serie sobre la relación de Pamela Anderson y Tommy Lee

La serie 'Pam & Tommy' se centrará en la relación que Pamela Anderson y Tommy Lee tuvieron a mediados de los años 90. La actriz se casó en 1995 con Tommy Lee, creador del grupo Mötley Crüe, solo 96 horas después de conocerse.

Tras la boda que celebraron en Cancún la pareja grabó un vídeo sexual de ambos durante su luna de miel, cinta que robarían de su casa y acabó filtrándose en Internet y dando la vuelta al mundo.

El matrimonio tuvo una relación protagonizada por muchos altibajos que terminaría en 1998, tres años después de casarse y con dos hijos.

El actor Seth Rogen sería el encargado de dar vida al hombre que robó la cinta para después difundirla por todo el mundo. Rogen, además es productor del proyecto junto a Evan Goldberg.

Pamela Anderson y Tommy Lee | Getty

