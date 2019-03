¿Dónde estaba? Cole Sprouse no acompañó a Lili Reinhart a los Globos de Oro por culpa de KJ Apa

Lili Reinhart es una de las actrices más queridas de 'Riverdale', donde interpreta a la valiente Betty Cooper. La joven ha posado con un look despampanante en la alfombra roja de los Globos de Oro (algo que ha asegurado que soñaba con hacer desde que tenía 10 años), y sus fans se han mostrado encantados con cientos de miles de comentarios.

Sin embargo, los amantes de la serie no han podido evitar preguntarse por qué ninguno de sus co-stars acudió también a la ceremonia, incluyendo a su novio en la ficción y en la vida real, Cole Sprouse. Aunque sin duda Reinhart brilló por sí sola.

La razón involucra a un tercer actor de 'Riverdale', KJ Apa, que invitó a Sprouse a pasar el Año Nuevo explorando Nueva Zelanda, su país natal.

Reinhart, por su parte, pasó las Fiestas con su mejor amiga en Aruba, pero volviendo a Los Angeles para la gran fiesta del cine y la tv.

Pese a los miles de comentarios preguntando por la ausencia de Sprouse, el joven actor subió un divertido vídeo a Instagram mostrando "por qué no se la puede dejar sola" en el que aparecía con la compañera de reparto de Sprouse en 'Five Feet Apart', Haley Lu Richardson.