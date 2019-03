Después de que Lena Dunham saliera en defensa de su amigo y showrunner de 'Girls', Murray Miller, tras ser acusado de violación, la actriz tuvo que hacer frente a la oleada de críticas y pedir disculpas por las redes sociales.

Ahora la autora Zinzi Clemmons ha querido desvincularse de 'Dunham's Lenny Letter', una publicación sobre feminismo, estilo, salud y política, por lo que ella llama el "hipster-racism" de la escritora, actriz, productora y activista Lena Dunham. Clemmons dice que conoce a Dunham desde sus años universitarios y que los dos comparten círculos sociales superpuestos.

Durante este tiempo, Clemmons dice que "evitó a esa gente como la peste por causa de su racismo" y además agregó que "lo llamaría 'hipster-racismo' ya que típicamente utiliza el sarcasmo como tapadera", comentaba Clemmons en un mensaje por redes sociales.

Ella cita la relación que ha tenido con los editores como el motivo por el que se ha quedado hasta ahora, pero dice que la reacción de Dunham a las acusaciones hacia Murray Miller la empujaron a dejar el boletín: "Como resultado de las declaraciones de Lena Dunham, he decidido que ya no escribiré para Lenny Latter. Para todos los escritores que están indignados por lo que ella hizo, los aliento a que hagan lo mismo. Especialmente las mujeres de color".