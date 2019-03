Lauren Socha no volverá a 'Misfits'

¿Qué más puede pasar en 'Misfits'? Lo que sus seguidores menos querrían... que otro protagonista se vaya de la serie. La última en abandonar la ficción de Channel 4 ha sido Lauren Socha, la actriz que interpreta a Kelly, no continuará en la cuarta temporada de la serie.



"Llegamos a un acuerdo con Socha a principios de año para que su personaje no vuelva en la cuarta temporada", ha declarado un portavoz del canal británico al diario Digital Spy. Lauren Socha recogió el BAFTA a la mejor actriz de reparto por su papel en 'Misfits'.



Con el abandono de Lauren Socha, ya son cuatro los actores originales de 'Misfits' que no estarán en la próxima temporada: Robert Sheehan (que abandonó la serie en la tercera temporada), Iwan Rheon y Antonia Thomas. La serie regresará a la pequeña pantalla a finales de 2012.