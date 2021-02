KJ Apa se sincera sobre la presión que siente en 'Riverdale': "No entienden que somos personas"

Las vidas de KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes y (en menor medida) Cole Sprouse cambiaron radicalmente con el éxito de 'Riverdale'. Los actores fueron elegidos muy jóvenes para dar vida a los protagonistas de la serie adolescente, que se ha convertido en uno de los buques insignia de su cadena y ha marcado a toda una generación.

Ahora que la ficción sigue adentrándose en su temporada 5 y ha tomado la decisión de saltar 7 años para contar las historias más adultas de sus personajes, parece el fin de una era para sus actores. Y todo en medio de una pandemia mundial.

KJ Apa se ha mostrado sincero y vulnerable en una interesante charla con Demi Moore, su co-star en la película pandémica 'Inmune', en la que confiesa la presión que ha sentido de interpretar el personaje de Archie Andres, su relación con los fans y cómo todo está relacionado con su salud mental.

"Estoy intentando mejorar en pensar en mí primero. Siento que necesito hacer cosas por los demás todo el tiempo. Estoy intentando aprender que si no estoy siendo amable conmigo, no puedo ayudar a la gente que realmente me quiere", reflexiona el actor.

Puedes ver en el vídeo de arriba sus honestas palabras sobre cómo ha afectado a su vida la presión y la actitud de los fans, y por qué Cole Sprouse ha sido quien más le ha ayudado con esto.

