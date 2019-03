Kim Kardashian empieza a ver una serie y ésta es la respuesta de uno de sus protagonistas

Todo lo que hace Kim Kardashian se convierte en noticia. Que la empresaria y celebrity televisiva comente en su cuenta de Twitter que ha empezado a ver una serie, ha conseguido más de 1.000 RT y la respuesta de uno de sus protagonistas.

La mediana de las hermanas Kardashian ha empezado a ver 'This is us', la serie de NBC que triunfó la temporada pasada. Kim Kardashian ha preguntado qué tal está la ficción protagonizada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore.

Justin Hartley, el actor que interpreta a Kevin en la ficción, ha contestado a la celebrity con este irónico mensaje lleno de humor: "Yo la veo. Creo que merece la pena. Si yo fuera tú, la vería desde el principio".