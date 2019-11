En una entrevista con Joseph Shepherd, Katia ha hablado sobre la experiencia que vivió en el concurso televisivo: "Lo recuerdo muy bien, pensé 'vale, he cometido un error, realmente no debería estar aquí, no quiero estar aquí". La drag queen se refería a su llegada a 'RuPaul's Drag Race'.

"Yo no estaba preparada para esa malicia, ni para ese nivel. No podía lidiar con eso". Todas estas declaraciones llegan tras la de Pearl, su compañera en la temporada 7 del programa, que contó sobre RuPaul que "nada de lo que le digas le importa a menos que la cámara esté grabando".

En este sentido, Katya insiste en que su experiencia fue aún peor: "estuve allí ese día y sentía muy vívidamente esa sensación. "Mi percepción de Ru es que... vi la entrevista con Peal y ella lo resumió bien: "no conozcas a tus héroes".

Para terminar, Katya resume, tras todo lo dicho: "Pero ya sabes, creo que Ru es increíble".