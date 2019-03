Kaley Cuoco se apunta a la moda del 'Harlem Shake'

Poca gente queda ya que no haya sucumbido al frenético baile del 'Harlem Shake'. La última en hacerlo ha sido la actriz Kaley Cuoco, de 'The Big Bang Theory', quien junto al equipo de maquilladoras de la serie de CBS grabaron su particular versión.



No es la primera vez que Cuoco se atreve con un baile de moda. Hace unos meses, los asistentes a la grabación de la comedia de CBS (que en nuestro país se puede ver en Neox) fueron sorprendidos por todo el equipo de 'Big Bang' con un 'flashmob' de la canción 'Call me maybe', de Carly Rae Jepsen.