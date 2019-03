Justin Bieber, nuevo vecino de Springfield

La familia amarilla más famosa de la televisión va a recibir al ídolo adolescente del momento. El cantante Justin Bieber hará un cameo en la próxima temporada de Los Simpson, la serie de Fox que emite Antena 3.



El cantante, que no había nacido cuando se estrenó la serie creada por Matt Groening, acaba de finalizar los arreglos vocales de su último proyecto: su aparición en la ciudad de Springfield. Fue el propio Bieber quien anunció su cameo en la serie a través de su cuenta de Twitter: "just did a voice over for the SIMPSONS!!! #swaggy" (acabo de hacer una voz en off de Los Simpson!!).



El capítulo en el que se 'verá' a Justin será en el titulado "The Fabulous Faker Boy", en la 24ª temporada que no se estrenará hasta 2013. Otras estrellas invitadas en esa temporada serán los actores Edward Norton, Steve Carell, Zooey Deschanel, Anne Hathaway y Natalie Portman, entre otros.