El Juicio por Combate llega a la Corte Suprema de Nueva York

Entrar en los juzgados de Nueva York al grito de "Exijo un juicio por combate". Como si de Tyrion Lannister se tratara, un abogado de Staten Island ha solicitado a la Corte Suprema de Nueva York poder resolver un pleito por un Juicio por Combate a muerte.



El abogado Richard Luthmann ha recreado en la Corte Suprema de Nueva York una de las escenas más recordadas de la cuarta temporada de 'Juego de Tronos', la serie de HBO de la que es fan absoluto.



Luthmann ha utilizado el juicio por combate a muerte para solucionar un pleito en el que se ha visto envuelto por ayudar a uno de sus clientes a llevar a cabo supuestamente un delito de fraude, según informa el diario 'The New York Post'.



"Esto se trata ya de un problema de honor", ha advertido el letrado que al mismo tiempo ha declaro que era una situación absurda y por tanto la mejor forma de resolverlo era con una absurdez. De ahí que reclamara el juicio que pidió el mismísimo Tyrion Lannister (en una aclamada actuación del actor Peter Dincklage) en 'Juego de Tronos'. No parece que las Cortes de Nueva York estén muy dispuestas a llevarlo a cabo.



Aún a pesar de todo, y con la legalidad en la mano, Luthermann asegura que sería posible desarrollar un juicio por combate en estos momentos. "La ley británica era efectiva en Nueva York en el año 1776 y la Novena Enmienda de la Constitución estadounidense reconoce la penumbra de estos derechos", según declaraciones del abogado a 'The New York Post'.