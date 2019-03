'Juego de Tronos' termina el rodaje de la batalla más dura hasta la fecha: 55 noches de grabación

Para el rodaje de "La batalla de los bastardos" se necesitaron 25 días, 600 miembros, 500 extras y 70 caballos, todo un desafío en la historia de la televisión, pero... ¿qué puede superar esto? Atento porque no te lo vas a creer: el equipo de 'Juego de Tronos' ha necesitado 55 noches de trabajo para grabar la batalla más dura hasta la fecha.

No pudieron con ellos ni "el frío, la nieve, la lluvia, el fango, la mierda de oveja de Toome o los vientos de Magheramorne", según cuenta Jonathan Quinlan, asistente de dirección de la serie de HBO. Quinlan quiso agradecer al equipo el trabajo realizado porque "cuando decenas de millones de personas de todo el mundo vean este episodio dentro de un año, no sabrán lo duro que trabajasteis". En su opinión, los espectadores sólo entenderán que "están viendo algo que nunca antes habían visto".

Toome y Magheramorne son dos de las localizaciones de Irlanda del Norte donde se está rodando la octava y última temporada de la ficción protagonizada por Emilia Clarke y Kit Harington. El portal Watchers on the Wall sospecha que Stainfield podría haber sido la tercera localización, donde saben que se han rodado escenas aunque aún no saben el contenido de éstas.

Pero... ¿qué más se sabe de esta batalla? Si prefieres esperar al estreno de los episodios es mejor que no sigas leyendo.

La web anteriormente citada cree que podría tratarse de una nueva batalla en Invernalia, el hogar de la familia Stark donde ya se desarrolló "La batalla de los bastardos", algo que tendría todo el sentido teniendo en cuenta que el Norte es el primer lugar que pisarán los Caminantes Blancos tras derribar El Muro.

Lo único que sabemos a ciencia cierta es que habrá que esperar hasta 2019 para saber qué pasará en los Siete Reinos y como se defenderán los ejércitos de Jon Snow, Cersei Lannister o Daenerys Targaryen ante esta gran amenaza.