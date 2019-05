'Juego de Tronos': Las palabras de Tyrion que pueden poner en verdadero peligro a Cersei

Tan solo quedan dos capítulos para el desenlace definitivo de 'Juego de Tronos' y la expectación por conocer el destino de los personajes supervivientes es muy grande. Tras el análisis del cuarto capítulo de la octava y última temporada nos quedamos con muchas dudas. La incertidumbre por las últimas palabras pronunciadas por Missandei y la locura que quizás despierte en Daenerys está siendo muy comentada en las redes pero quizás se haya pasado por alto las palabras de Tyrion a Cersei, que podrían cambiar definitivamente y de manera radical el destino de su hermana en el trono de Desembarco del Rey.

Cuando Tyrion se encuentra frente a las murallas de Desembarco intenta convencer a Cersei de que abandone sus pretensiones y desvela un secreto que en teoría no debería conocer: "Te lo ruego, si no por ti misma, hazlo por tu hijo. Tu reinado ha acabado, pero tu vida no tiene por qué acabar". El hecho de que estaba embarazada era conocido por Tyron a través de su hermano Jamie, pero Euron Greyjoy se acababa de enterar, con lo que podría deducir que ese hijo no es suyo y por tanto provocar su ira poniendo a la reina en serio peligro.

Si esto se confirmase sería un gran golpe de efecto de Tyrion que, quizás voluntariamente, haya provocado de esta manera la ira de Euron para acabar con Cersei de una manera más rápida. Los seguidores también argumentan que podría tratarse de un fallo de guión y que simplemente se de por hecho que las noticias han llegado a otras partes del reino sin tener en cuenta el espacio temporal, aunque esta teoría no parece probable.

Habrá que esperar al próximo episodio, el 8x05, para comprobar la certeza de esta teoría y si realmente Cersei podría correr más peligro ahora que Euron puede conocer su secreto.

Seguro que te interesa:

Iain Glen se pronuncia sobre la frase que Daenerys le susurra a Jorah en el 8x04 de 'Juego de Tronos'